Представитель Госдепа Прайс призвал Россию освободить американскую баскетболистку Грайнер Фото: REUTERS

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс призвал Россию освободить американскую баскетболистку Бритни Грайнер на фоне оставленных без ответа просьб об амнистии заключенным по статьям об обороте марихуаны в стране. Об этом пишет РИА Новости.

"Никакие элементы этого суда не изменят нашего суждения о том, что она задержана незаконно и должна быть немедленно освобождена", - сказал он в ходе общения с журналистами.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон предложил Москве серьезную сделку и предпримет все возможные шаги для освобождения Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Напомним, Химкинский суд вынес приговор американской звезде спорта Бриттни Грайнер. Баскетболистка за попытку ввезти наркотики в Россию получила 9 лет лишения свободы. Так же Грайнер придется выплатить 1 млн рублей штрафа.

До этого Штаты сделали предложение об обмене двоих американцев, которые находятся под стражей в России. Как сообщал CNN, речь идет о баскетболистке Бриттни Грайнер и американском разведчике Поле Уилане.