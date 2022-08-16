Главу ФБР попросили отчитаться об использовании самолетов бюро для личных поездок Фото: REUTERS

Члены палаты представителей США выступили с требованием к главе Федерального бюро расследований Кристоферу Рэю предоставить отчёт об использовании им правительственных самолётов для личных поездок.

"В свете недавней публикации газеты New York Post о том, что вы покинули слушания в сенате досрочно, чтобы полететь на самолете ФБР в личный отпуск, у нас возникли вопросы по поводу того, надлежащим ли образом вы возмещаете налогоплательщикам средства за использование правительственного самолёта в личных целях", - цитирует письмо конгрессменов РИА Новости.

Отмечается, что в письме говорится о нескольких случаях использования Рэем ведомственного самолёта в личных целях.

Как ранее писал сайт KP.RU, в отношении экс-директора ФБР, а также бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов ведется расследование в связи с данными о том, что они получали деньги от вооруженной иранской организации. Луиса Фри, который возглавлял ФБР в 1993-2001 годах, и Хью Шелтона, занимавшего пост главы Объединенного комитета начальников штабов в 1997-2001 годах, подозревали в получении средств от террористов.