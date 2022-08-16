Глава МИД Литвы: аппетит Евросоюза в плане новых антироссийских санкций иссяк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис признал, что аппетит Евросоюза в отношении дополнительных антироссийских санкций иссяк.

"Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Многие европейские страны с тревогой смотрят на предстоящую зиму, ведь речь идет о ценах на газ и энергоносители", - сказал он в интервью германской медиакомпании Deutsche Welle*.

По словам министра, ЕС сможет вернуться к усилению давления на Россию, когда "увидим, что Европа в состоянии справиться с ситуацией в сфере энергоносителей".

Ранее китайское издание Global Times заявило о неэффективности санкций Соединенных Штатов Америки против России. Автор статьи указал на то, что российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. Использование российской военной техники в реальных боевых условиях прорекламирует оружие и повысит спрос на него, уверен журналист.

Как писал сайт KP.RU, вице-премьер РФ Новак заявил, что "Газпром" и Россия не виноваты в энергокризисе в Европе. Вице-премьер считает, что МЭА пытается переложить проблемы с "больной головы на здоровую".

* - признана в России СМИ-иноагентом