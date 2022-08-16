Первый канал сообщил о возвращении на экраны шоу "Голос" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый канал сообщил о возвращении в сетку вещания проектов "Голос", "Голос.Дети" и "Голос.60+".

"И по уже сложившейся традиции предоставляет право открыть сезон исполнителям старшего поколения <...> Уже завтра стартуют съемки слепых прослушиваний пятого сезона "Голос 60+", а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время", - передает "Интерфакс" сообщение дирекции общественных связей Первого канала.

Отмечается, что кресла наставников команд займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в "Голосе", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

Кстати, в новом телесезоне ожидается возвращение на экраны программ, которые последние несколько месяцев находились в отпуске. Традиционно с сентября у телевизионщиков начинается новый сезон. В этот раз осенью в эфир вернутся не все передачи на главных каналах. В то время как на развлекательных каналах перемен в вещании не было. Подробнее о судьбе самых обсуждаемых в социальных сетях телепроектов читайте в материале сайта KP.ru