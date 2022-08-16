В Госдепе заявили, что США не имеют данных об аномальном уровне радиации на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации вокруг Запорожской АЭС, но при этом пока не имеет свидетельств аномального уровня радиации.

"Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимися боевыми действиями на объектах мирного атома на Украине и вблизи них", - сказал он в ходе брифинга с журналистами.

По словам Прайса, датчики излучения на ЗАЭС продолжают передавать данные, которые пока не свидетельствуют об аномальном уровне радиации на станции.

Напомним, накануне постпред России при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов заявил, что организация визита миссии под руководством агентства на Запорожскую АЭС будет прорабатываться в ближайшее время.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.