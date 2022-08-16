Welt: сухогруз Razoni с украинским зерном не передает данные о своем местоположении Фото: REUTERS

Сухогруз Razoni, перевозящий зерно с Украины под флагом Сьерра-Леоне, последние три дня не передавал никаких данных о своем местоположении, пишет Welt. Об этом пишет ТАСС.

В посольстве Украины в Ливане заявили, что не имеют данных о том, в какой порт хочет зайти сухогруз с 26 тысяч тонн кукурузы на борту, отмечает издание. При этом Razoni не передавал никаких сведений о своем местоположении за последние три дня. В ходе последней отправки судно, вероятно, было у восточного побережья Кипра.

Напомним, ранее судно с украинским зерном Razoni после проведенного в Стамбуле досмотра снялся с якоря около стамбульского берега и вошел в пролив Босфор.

Как писал сайт KP.RU, Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН) заключили договор, который предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения данного соглашения в Стамбуле создали Совместный координационный центр. Договор предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря в сопровождении украинских лоцманов по безопасному коридору.