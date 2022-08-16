В Еврокомиссии назвали условие разморозки инвестиций россиян Фото: Shutterstock

Европейская комиссия рассказала, в каком случае возобновится проведение расчетов с Национальным расчетным депозитарием (НРД), против которого ввели санкции, информирует РБК.

Еврокомиссия раскрыла условия для разморозки инвестиций россиян и допустила проведение расчетов с НРД при соблюдении двух условий. В частности, депозитарию не следует получать выгоду от сделок, а они, в свою очередь, должны быть согласованы регуляторами стран, где зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.

Ряд аналитиков, опрошенных изданием, назвали сложным процесс перечисления замороженных средств российским инвесторам. Участникам финансового рынка придется раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить перечисления попавшим под санкции лицам.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз в шестом пакете антироссийских санкций ввел ограничения в отношении Национального расчетного депозитария России. НРД используется для обслуживания ценных бумаг, в том числе и российского государственного долга.

Напомним, Национальный расчетный депозитарий назвал чрезвычайной ситуацию с включением в санкционный список Европейского союза. В НРД отметили, что за исключением прекращения проведения операций в евро, депозитарий не будет вводить дополнительных ограничений при осуществлении профильной деятельности.