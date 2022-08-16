National Interest: потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический удар по Киеву Фото: REUTERS

Обозреватель Илья Тимченко выразил мнение, что потеря доступа к Черному морю во время российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву.

"Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю", - написал он в своей статье для National Interest.

Также, по словам журналиста, если Россия получит контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию, "Кремль одержит еще одну стратегическую победу".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.