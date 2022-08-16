МИД РФ: доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно Фото: REUTERS

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий заявил, что доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно.

"Представьте себе, что значит через Киев — это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта. Это огромный риск, с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования", - сказал он в ходе общения с журналистами.

Вишневецкий отметил, что Россия была готова обеспечить безопасный маршрут, однако поездка МАГАТЭ так и не состоялась, а предложение направить миссию организации через Киев вызывает недоумение.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ ранее заявило, что планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана в последний момент департаментом безопасности Секретариата ООН.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.