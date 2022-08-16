Зеленский заявил, что на Украине создан "консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма" Фото: REUTERS

Владимир Зеленский заявил, что на Украине создан "консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера.

"Я провел встречу о подготовке к "Крымской платформе". Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность "Крымской платформы", - сказал он в своем видеообращении.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил глава российского государства, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.