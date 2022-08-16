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Политика16 августа 2022 0:17

Зеленский заявил, что на Украине создан "консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма"

Украинский лидер опубликовал видеобращение
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Зеленский заявил, что на Украине создан "консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма"

Зеленский заявил, что на Украине создан "консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма"

Фото: REUTERS

Владимир Зеленский заявил, что на Украине создан "консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера.

"Я провел встречу о подготовке к "Крымской платформе". Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность "Крымской платформы", - сказал он в своем видеообращении.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил глава российского государства, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.