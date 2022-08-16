Россия построит четыре новейшие станции системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж"

Генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж" Сергей Боев сообщил, что в России построят еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе.

"Идет строительство на юге, идет строительство на севере. Одновременно с этим идёт разработка двух новых направлений с установкой радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и северо-запад", - сказал он журналистам в рамках форума "Армия-2022".

Напомним, российская система предупреждения о ракетном нападении находит и получает траекторные данные для формирования предупреждения о ракетном нападении. Станции «Воронеж» создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.

Кстати, в России уже действует сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении, способное отслеживать пуски баллистических ракет по территории страны.