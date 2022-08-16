Эксперт МКБ Курзякова заявила, что безымянные банковские карты позволят скрыть личные данные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова заявила, что сейчас многие россияне заинтересованы в возможности скрытия своих персональных данных.

"Поэтому некоторые банки сегодня выпускают карты с данными на оборотной стороне или предлагают оформить безымянную карту", — сказала она в интервью агентству «Прайм».

Банки предлагают выпустить привязанную к отрытому счёту цифровую карту, по которой покупки совершаются с помощью мобильного телефона, рассказала специалист.

Карточки, на которых не указано имя их держателя (их еще называют неперсонализированными), сейчас выпускают многие банки. Их главное достоинство - скорость. Такую карту банк может выдать вам сразу же. В остальном они ничем не отличаются от обычных: стоят столько же, могут выпускаться на несколько лет, относиться к разным платежным системам. И не нужно думать, что раз на карте нет имени, то и платежи по ней будут анонимными. Такая карточка все равно оформляется по паспорту. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU