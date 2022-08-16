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Общество16 августа 2022 1:53

Эксперт МКБ Курзякова заявила, что безымянные банковские карты позволят скрыть личные данные

По ее словам, многие россияне заинтересованы в возможности скрытия своих персональных данных
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Эксперт МКБ Курзякова заявила, что безымянные банковские карты позволят скрыть личные данные

Эксперт МКБ Курзякова заявила, что безымянные банковские карты позволят скрыть личные данные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова заявила, что сейчас многие россияне заинтересованы в возможности скрытия своих персональных данных.

"Поэтому некоторые банки сегодня выпускают карты с данными на оборотной стороне или предлагают оформить безымянную карту", — сказала она в интервью агентству «Прайм».

Банки предлагают выпустить привязанную к отрытому счёту цифровую карту, по которой покупки совершаются с помощью мобильного телефона, рассказала специалист.

Карточки, на которых не указано имя их держателя (их еще называют неперсонализированными), сейчас выпускают многие банки. Их главное достоинство - скорость. Такую карту банк может выдать вам сразу же. В остальном они ничем не отличаются от обычных: стоят столько же, могут выпускаться на несколько лет, относиться к разным платежным системам. И не нужно думать, что раз на карте нет имени, то и платежи по ней будут анонимными. Такая карточка все равно оформляется по паспорту. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU