Обозреватель Mysl Polska Ренкас заявил, что новости о поражениях ВСУ подвергаются цензуре в польских СМИ Фото: Александр КОЦ

Политолог Конрад Ренкас заявил, что новости о поражениях украинских военных в ходе российской специальной военной операции на Украине подвергаются цензуре в польских СМИ.

@Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте всё равно будет представлено как их стратегическая победа <...> Проще говоря — любой исход конфликта, любые условия перемирия будут представлены на земле Третьей Речи Посполитой как небывалое поражение России. Иначе быть не может — и точка!", - написал он в своей статье для газеты Mysl Polska.

Ренкас также назвал пропаганду польских СМИ неэффективной, поскольку всё меньше жителей Польши верят в победу Киева.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.