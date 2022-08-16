Посольство РФ в Вашингтоне: действия американских властей способствуют повышению ядерных рисков во всём мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия американских властей способствуют повышению ядерных рисков во всём мире, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков», — говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.

В российском посольстве посоветовали американским властям обратить внимание на собственную политику в ядерной в сфере, вместо того, чтобы необоснованно обвинять других.

Сайт kp.ru писал, что экс-глава МИД Польша, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ядерное оружие. Сославшись, как это еще недавно было модно на самой Украине (но уже вышло из политической моды даже там) на то, что Россия не выполнила условия "Будапештского меморандума".

Также пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что использование Россией ядерного оружия регулируется концепцией национальной безопасности. По его словам, Россия может использовать ядерное оружие только в случае появления угрозы существованию страны.