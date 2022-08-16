Финский политолог Аалтола заявил, что Венгрия и ее партнеры ослабляют ЕС перед Россией Фото: Shutterstock

Руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола заявил ,что позиция некоторых представителей Евросоюза, в частности Будапешта, может нанести удар по позиции ЕС в противостоянии с Москвой.

"По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией", - написал он в социальных сетях.

Аалтола добавил, что считает необходимым оказание давления на третьи страны для повышения эффективности введенных против Москвы мер.

Ранее китайское издание Global Times заявило о неэффективности санкций Соединенных Штатов Америки против России. Автор статьи указал на то, что российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. Использование российской военной техники в реальных боевых условиях прорекламирует оружие и повысит спрос на него, уверен журналист.

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