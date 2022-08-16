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Политика16 августа 2022 2:55

Финский политолог Аалтола заявил, что Венгрия и ее партнеры ослабляют ЕС перед Россией

Аалтола добавил, что считает необходимым оказание давления на третьи страны для повышения эффективности введенных против Москвы мер
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Финский политолог Аалтола заявил, что Венгрия и ее партнеры ослабляют ЕС перед Россией

Финский политолог Аалтола заявил, что Венгрия и ее партнеры ослабляют ЕС перед Россией

Фото: Shutterstock

Руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола заявил ,что позиция некоторых представителей Евросоюза, в частности Будапешта, может нанести удар по позиции ЕС в противостоянии с Москвой.

"По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией", - написал он в социальных сетях.

Аалтола добавил, что считает необходимым оказание давления на третьи страны для повышения эффективности введенных против Москвы мер.

Ранее китайское издание Global Times заявило о неэффективности санкций Соединенных Штатов Америки против России. Автор статьи указал на то, что российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. Использование российской военной техники в реальных боевых условиях прорекламирует оружие и повысит спрос на него, уверен журналист.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.