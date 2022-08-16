Представитель МИД РФ Кабулов заявил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к ВСУ Фото: REUTERS

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине.

По его словам, речь идет о бывших военнослужащих афганской национальной армии Афганистана, которые ранее служили под покровительством США. Часть из них, уточнил Кабулов, присоединяется к членам «Исламского государства»* и воюет в Сирии и Ираке.

"Другая часть из этих бывших спецназовцев — как наемники, за деньги. Видимо, им пообещали — ведь на что-то жить надо. Они присоединяются к украинским нацистам. Но это от «Талибана»** никак не зависит", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что военные Украины используют тактику фашистов во времена Второй мировой войны. Он также подчеркнул, что российские силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Незалежной.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

* - организация признана террористической и запрещена в России.

** - находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.