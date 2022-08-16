Что произошло в ночь на 16 августа

National Interest: потеря выхода к Черному морю превратит Украину в «государство-обрубок» Фото: REUTERS

Обозреватель Илья Тимченко выразил мнение, что потеря доступа к Черному морю во время российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву. Также, по словам журналиста, если Россия получит контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию, "Кремль одержит еще одну стратегическую победу".

Британский самолет-разведчик нарушил российскую границу в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. Сообщается, что в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм. Нарушителя идентифицировали как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании.

Действия американских властей способствуют повышению ядерных рисков во всём мире, заявили в посольстве России в Вашингтоне. В российском диппредставительстве также посоветовали американским властям обратить внимание на собственную политику в ядерной в сфере, вместо того, чтобы необоснованно обвинять других.

В Госдуме появилась спецорганизация ГРАД (Группа по расследованию антироссийской деятельности) для очищения творческой интеллигенции от «иноагентов и их приспешников». Тут же появились их списки. Обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин попытался выяснить у одного из основателей Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД), депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, чем донос отличается от гражданской позиции.

Россия отозвала лицензии у предприятий Чехии и Болгарии за сотрудничество с Украиной по вопросу ремонта вертолетов типа «Ми». Москва также приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой технической продукции российского/советского производства, которое находится в недружественных странах.

Политолог Конрад Ренкас заявил, что новости о поражениях украинских военных в ходе российской специальной военной операции на Украине подвергаются цензуре в польских СМИ. Ренкас также назвал пропаганду польских СМИ неэффективной, поскольку всё меньше жителей Польши верят в победу Киева.

В Донбассе огласили обвинения в отношении пяти иностранных наемников, среди которых граждане Хорватии, Швеции и три подданных Великобритании, которых будет судить Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР).

Женщинам, получившим звание "Мать-героиня", будет вручаться знак особого отличия - орден из золота с бриллиантом и эмалью. Внешний вид знака утвердил своим указом президент России Владимир Путин. В тексте указа приводится описание ордена.

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области. Представители спецслужбы уточняют, что взорвать объект намеревались сторонники радикального националиста Максима Марцинкевича ("Тесака").