Вирусолог Альтштейн заявил, что маски эффективны против COVID-19, когда их носят все

Маски снижают риск заболевания тяжелой формой коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Масочный режим эффективен в профилактике заболеваемости коронавирусом только в том случае, если он вводится для всех категорий граждан. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Когда маски носят все, то это действительно эффективно, когда небольшая часть людей – эффект резко падает", - подчеркнул Альтштейн.

Вирусолог добавил, что человек, который носит маску и соблюдает другие меры профилактики, меньше подвержен риску заболеть коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, чем люди, которые не предпринимают усилий для снижения риска заразиться COVID-19.

Как ранее писал сайт KP.RU, Роспотребнадзор рекомендовал снова надевать маски в людных местах и в общественном транспорте, особенно людям, которые по здоровью относятся к группам риска. Об этом речь шла на селекторном совещании главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений.

Напомним, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев выразил мнение, что одна из причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России – это сезон отпусков. По его прогнозу, пик заболеваемости COVID-19 придется на осень, когда отдыхающие начнут разъезжаться по домам.