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Политика16 августа 2022 4:58

В МИД РФ сообщили о рисках попадания угнанных в Афганистане вертолетов на Украину

Речь идет о более 100 единицах военной техники
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В России опасаются, что на Украину попадут вертолеты, угнанные в Афганистане

В России опасаются, что на Украину попадут вертолеты, угнанные в Афганистане

Фото: REUTERS

Свыше сотни военных вертолетов, угнанных в Афганистане после прихода талибов* к власти, могут попасть на Украину. О соответствующих рисках рассказал РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов: в Таджикистан около 60 и около 40-50 в Узбекистан", - уточнил Кабулов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце июля федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла угон российских боевых самолетов, организованный военной разведкой Украины. По данным силовиков, операцию курировали спецслужбы стран НАТО.

Украинские разведчики вышли на контакт с несколькими российскими военными летчиками. Действуя от имени руководства своей страны, они предложили угнать военные самолеты воздушно-космических сил России и посадить их на указанных украинских аэродромах.

В обмен летчикам обещали крупную сумму денег и получение гражданства в одной из стран Евросоюза.

* Движение запрещено в России и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность