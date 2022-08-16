Global Times: ультиматум Путина побудил многие страны отказаться от доллара

Владимир Путин Фото: REUTERS

Ультиматум российского президента Владимира Путина о расчетах за газ в рублях обрушил доллар, укрепил рубль и побудил многие страны отказаться от американской валюты. Об этом говорится в публикации китайской газеты Global Times.

Автор статьи обратил внимание, что блокировка золотовалютных резервов России в размере около 300 млрд долларов произвела впечатление и на другие страны. В частности, их лидеры осознали, что Вашингтон может проделать тот же трюк и с их активами.

Российский лидер введением расчетов в национальных валютах показал другим государствам путь, позволяющий уйти от этой угрозы и часть из них уже диверсифицируют свои резервы, отказываясь от доллара, заключил китайский журналист.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий поставку газа недружественных государствам (в числе которых все страны Евросоюза) только за рубли. В свою очередь страны-члены "большой семерки" и ЕС призвали местные компании не принимать счета в рублях за соответствующие поставки.

Как ранее писал сайт kp.ru, журналисты выяснили, что решение российского президента Владимира Путина о переводе оплаты за природный газ для недружественных стран в рубли вызвало нервозность на западных энергетических рынках. Так, экономист Йенс Зюдекум заявил, что Путину удалось "ошарашить Запад".