"Ливерпуль" сыграл вничью 2:2 с "Кристал Пэлас" в чемпионате Англии

Луис Диас забил единственный гол у "Ливерпуля". Фото: REUTERS

Футболисты "Ливерпуля" сыграли вничью 1:1 с "Кристал Пэлас" в домашней игре второго тура чемпионата Англии. По ходу поединка команде Юргена Клоппа пришлось отыгрываться, они пропустили первыми, плюс в начале второго тайма у хозяев поля был удален Дарвин Нуньес, сообщает "КП-Спорт".

В составе "Кристал Пэлас" гол на 32-й минуте забил Уилфрид Заа, "Ливерпуль" отыгрался на 61-й минуте после точного удара Луиса Диаса. При этом, на 57-й минуте за удар головой по сопернику был удален форвард Дарвин Нуньес. Судья, отметим, показал желтую карточку и пострадавшему в этой стычке защитнику "Кристал Пэлас", поскольку он за секунду до удара высказывал претензии форварду.

После двух матчей сезона команда Юргена Клоппа с 12 очками занимает 12 место в турнирной таблице, "Кристал Пэлас" идет на 16 позиции, набрав 1 балл. Теперь 22 августа "Ливерпуль" сыграет в гостях против "Манчестер Юнайтед", а 20 числа "Кристал Пэлас" дома встретится с "Астон Виллой".

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Головин попал в символическую сборную в чемпионате Франции, Конте и Тухель получили обвинения от АПЛ после стычки в матче "Челси" - "Тоттенхэм", а "Рубин" разгромил "Кубань" в чемпионате ФНЛ.