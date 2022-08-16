Турецкий клуб предложил зарплату в 1,5 миллиона евро для Артема Дзюбы

Артем Дзюба ранее играл за питерский "Зенит". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба по-прежнему не может найти себе новый клуб. Однако же, стало известно о новом предложении для игрока со стороны турецкой команды - речь идет о клубе "Адана Демиспор", сообщает "КП-Спорт". По сведениям "СЭ", зарплата в Турции для Дзюбы составит 1,5 миллиона евро.

Отметим, что 33-летний Артем Дзюба с 2015 по 2022 годы играл за питерский "Зенит", до этого выступал за "Ростов", "Томь", а с 2006 по 2015 - за московский "Спартак", воспитанником которого является. С "Зенитом" он выиграл 4 чемпионата России, со "Спартаком" был трижды вторым, в "Ростове" взял Кубок России в мае 2014 года.

Отметим, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что в "Спартаке" не исключили возвращения Дзюбы, у футболиста было предложение от "Краснодара", а сам же игрок некоторое время провел, тренируясь в казанском "Рубине".