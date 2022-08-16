42% россиян рассказали о взломе страниц в соцсетях в 2022 году Фото: Анастасия Осипова

В 2022 году 42% россиян столкнулись со взломом своих страниц в соцсетях. 30,5% единожды стали жертвами преступников, а 12,4% - многократно.

Таковы результаты экспертного исследования «АльфаСтрахования» по теме кибербезопасности.

Половина участников опроса ()48% призналась, что получали фейковые сообщения о помощи, которые приходили со страниц знакомых, причем они не отправляли запросы. Это делали взломщики.

Про способы мошенничества говорят постоянно, так что многие россияне уже ведут себя осмотрительно и не клюют на уловки преступников. Так что в 42% пользователи просто игнорируют такие сообщения. А четверть - вступает в диалог и пытается отшучиваться.

А вот 6% отправляли деньги преступникам, поверив им, сообщает RT.

Несмотря на столь активную деятельность преступников, большинство россиян не спешит менять регулярно пароли в соцсетях. 21,9% делают это раз в несколько месяцев, 19,9% - раз в полгода, а 21,5% - не чаще раза в год.

Кстати, большинство россиян (76,4%), которые столкнулись со взломом, используют сервисы VPN, чтобы обойти запрет Роскомнадзора на заблокированные соцсети. Это повышает уязвимость доступа.

Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, какую информацию не стоит публиковать в социальных сетях, чтобы обезопасить свою жизнь и имущество.

Миронов призвал не публиковать персональные данные, особенно адрес проживания и место работы. Недоброжелатели могут воспользоваться этой информацией, пишет ФАН.

Тем временем, Минцифры РФ запустило всероссийскую программу кибергигиены. Ее цель - обучить население защищаться от новых способов цифровых атак. Кроме того, граждане должны понимать, что за безопасность их данных отвечают не только цифровые сервисы, сообщает "Российская газета".