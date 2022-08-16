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Происшествия16 августа 2022 5:58

Названа причина пожара в селе Майское на севере Крыма

Местные власти назвали причиной пожара в крымском селе Майское детонацию боеприпасов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Пожар, предположительно, произошел из-за детонации боеприпасов

Пожар, предположительно, произошел из-за детонации боеприпасов

Фото: Кадр видео

Администрация населенного пункта Майское в Джанкойском районе назвало причину пожара в селе Майское, который произошел, предположительно, на территории трансформаторной подстанции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой информацию местных властей, возгорание случилось в результате детонации боеприпасов.

В связи с этим организована эвакуация населения села, уточнили журналисты.

Как ранее писал сайт KP.RU, на место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Он пообещал сообщить подробности инцидента позднее, когда станут ясны обстоятельства ЧП.

По словам очевидцев, возникновению огня предшествовал сильный хлопок. О разрушениях информации не приводится.

Напомним, число пострадавших от взрыва боеприпасов на аэродроме в Сакском районе Республики Крым выросло до девяти. Один из них находится на стационарном лечении.