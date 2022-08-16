Болельщицу с флагом Украины выгнали с матча российских теннисисток на турнире в США

Российская теннисистка Анастасия Калинская. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском городе Цинциннати во время квалификационного поединка теннисного турнира между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской произошел инцидент организаторы попросили удалиться с трибун болельщицу с флагом Украины. Арбитр лично попросила зрительницу убрать флаг, однако она этого не сделала, сообщает "КП-Спорт".

Как отмечает журналист Бен Ротенберг в личных соцсетях, на это первоначально обратила внимание одна из теннисисток. После этого женщина с флагом ушла с трибуны и стала гулять по территории теннисного комплекса. После чего один из сотрудников службы безопасности попросил ее убрать флаг в машину. И лишь потом ей разрешили вернуться на трибуны, пишет РИА Спорт. В итоге поединок завершился победой Калинской со счетом 7:5, 6:1. Но в основную сетку турнира Потапова прошла как "лаки-лузер" - лучший из проигравших в отборочных соревнованиях.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Даниил Медведев продолжает находиться на первой строчке мирового рейтинга, Анастасия Павлюченкова вернулась к тренировкам и неудачную попытку организаторов Открытого чемпионата США отстранить русских теннисистов.