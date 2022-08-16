Глава Чувашии поддержал предложение организовать делегацию промышленников региона в «Роскосмос» и «Ростех»

Как отметил Олег Николаев, в рамках данной задачи важно уделять повышенное внимание в научно-изыскательских и опытно- конструкторских работах, чтобы удовлетворить возникшие потребности крупнейших предприятий.

Также руководитель региона отметил важность синхронизации для продвижения продукции, в том числе за счет целевых коммуникаций с госкорпорациями. По мнению Олега Николаева, это колоссальная возможность для региональных предприятий электротехнического кластера.

Глава Чувашии назвал фундаментальным реализацию всех опытно-конструкторских, научно-исследовательских работ на основе отечественного программного продукта. И, подчеркивает руководитель, эти задачи сейчас являются главными. Помимо этого, Олег Николаев также высказался в поддержку создания новых кластеров на территории республики. По его мнению, это действительно повышает возможности по развитию целого ряда предприятий, которые объединяются в кластеры, и значительно усиливает позиции промышленности и экономики Чувашии.

Глава республики также сообщил, что Правительство региона готово отводить под размещение кластеров территории создаваемых технопарков и индустриальных парков. Это позволит таким предприятиям привлечь дополнительные меры господдержки и решить вопросы инфраструктурной составляющей.