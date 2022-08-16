Подопечная Градского вспомнила последний разговор с ним: "Был плох и уже лежал в кровати" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Карина Купер призналась, что композитор был очень прямолинейный и часто несдержанный в своих эмоциях

Участница проекта «Голос» Карина Купер вспомнила о своем последнем разговоре с композитором Александром Градским. Карина попала в команду к маэстро и предвкушала новый опыт, но неожиданно наставник попал в больницу.

Обсуждать номера пришлось в телефонном режиме, это был первый и, к сожалению, последний звонок наставника к ней. В тот момент Градский уже не вставал, а вел видеоконсультации о видеосвязи.

Сегодня артистка часто обращается в памяти к тому моменту, она не почувствовала ничего тревожного во время разговора и смерть Градского стала для нее неожиданностью.

- Он уже был в достаточно плохом состоянии и лежал в кровати. Он, конечно, был человеком очень прямолинейным, очень откровенным. Говорит то, что думает. Немногие могли себе это позволить,- делится с Пятым каналом Карина Купер.

А потом вдруг пришли новости о смерти артиста. Для его подопечных в «Голосе» это стало шоком. Помогали дойти до финала участникам дети Градского, они делились секретами отца.

Карину всячески поддерживал сын Александра Борисовича Даниил.

- И мы с Даниилом общались очень здорово. Он очень поддерживал, помогал,- вспоминает Карина.

Александр Градский умер еще в конце ноября 2021 года, но до сих пор вокруг семьи не все спокойно. Сразу после трагедии преступники ограбили его вдову Марину Коташенко. У нее украли 100 миллионов рублей. Затем о своих претензиях заявила сестра композитора, она обвинила Градского в том, что присвоил ее квартиру, а теперь на наследство артиста претендует его вторая жена, сообщает телеканал "360".

Имущество покойного эксперты оценили в миллиард рублей. Певец за свою жизнь успел обзавестись внушительным количеством недвижимости, куда входит: элитная квартира, девять земельных участков, два загородных дома по 1000 квадратных метров каждый, а также коммерческие помещение в Москве, пишет ФАН.