ФСБ задержала сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракты в Минводах

Сторонник украинских радикалов планировал теракты в курортных городах на юге России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал осуществить теракты в Минеральных Водах и Железноводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики выяснили, что житель Ставрополя планировал осуществить поджоги административных зданий в указанных курортных городах на юге России.

"В ходе проведения обысковых мероприятий обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси", - уточнили в ФСБ РФ.

Задержанный признался в преступных планах. Против него возбудили уголовное дело по статье "приготовление к теракту". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как ранее писал сайт KP.RU, ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области. Представители спецслужбы уточняют, что взорвать объект намеревались сторонники радикального националиста Максима Марцинкевича ("Тесака").

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России