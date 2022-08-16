Путин заявил, что Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что "коллективный Запад" целенаправленно разваливает систему европейской безопасности. Соответствующее заявление российский лидер сделал в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности во вторник, 16 августа 2022 года.

По словам главы государства, НАТО под видом "усиления безопасности" продвигается в восточном направлении, но в действительности только подрывает основы стабильности, констатировал Путин.

"На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное", - подчеркнул Путин, добавив, что Запад в очередной раз проигнорировал декабрьские российские предложения о взаимной коллективной безопасности.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что попытки "отменить Россию» не могут увенчаться успехом.

"Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории", - уверен российский лидер.