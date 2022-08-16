Путин назвал поездку Нэнси Пелоси на Тайвань тщательно спланированной провокацией

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин назвал поездку спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань тщательно спланированной провокацией. По его мнению, так Вашингтон пытался "раскачать ситуацию" в регионе.

Путин также назвал визит Пэлоси на Тайвань авантюрой и демонстрацией неуважения в суверенитету других страны.

- Видим в этом тщательно спланированную провокацию, — сказал глава государства.

Ранее МИД Китая осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сказано в заявлении, распространенном китайским дипломатическим ведомством 2 августа после приземления самолета с Пелоси в аэропорту в Тайбэе. Заявление китайского МИД обнародовало Центральное телевидение Китая CCTV. Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР. Также в дипломатическом ведомстве КНР призвали США "не разыгрывать тайваньскую карту" в попытках установить контроль над Китаем.