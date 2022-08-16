Шойгу заявил, что НАТО перестала скрывать агрессивный характер блока

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс "сбросил маски" и перестал скрывать агрессивный характер блока.

- НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности, — сказал руководитель российского оборонного ведомства.

По его словам, в документах альянса акреплены претензии на глобальное доминирование. Шойгу добавил, что Запад хочет заменить текущую систему международных отношений на миропорядок, основанный на западных правилах.

Ранее издание Washington Post (WP) сообщило, что страны Восточной Европы и Прибалтики обратились к Североатлантическому альянсу с призывом ускорить поставки вооружений по ранее заключенным контрактам, а также усилить присутствие НАТО. Например, Минобороны Эстонии запрашивает реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотные летательные аппараты Reaper и радары контрбатарейной борьбы. В свою очередь, Польша требует ракетные комплексы Patriot, истребители F-16, танки Abrams и те же HIMARS.Союзники Соединенных Штатов по НАТО обратили внимание, что вели поставки вооружений на Украину из собственных запасов, которые теперь необходимо пополнить новой техникой.