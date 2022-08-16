Telegram оштрафован на 4 млн рублей за раскрытие данных российских военных Фото: REUTERS

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бот, который раскрывает личные данные российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, а также Telegram-каналы, публикующие недостоверную информацию о происходящем.

Telegram признали виновными по статье за «неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»

«Суд постановил признать виновным Telegram по ч. 2 ст. 13.42 и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей», - приводит ТАСС решение судьи Тимура Вахрамеева.

Напомним, ранее суд в Москве назначил Google второй оборотный штраф на сумму более чем 21 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной в России информации. Незадолго до этого оссийская «дочка» компании Google - ООО «Гугл» - подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве.