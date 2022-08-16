В Москве две площадки отказались проводить поэтический вечер на тему спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые площадки в Москве отказались проводить у себя вечер на тему спецоперации в Донбассе

Телеканал RT готовит поэтический вечер на тему спецоперации в Донбассе. Поэты прочитают стихи на животрепещущую тему, а музыканты исполнят тематические композиции.

Пока место проведения мероприятия не называется, поиск площадки еще ведется и, как оказалось, сделать это не так просто. Телеканал столкнулся с отказом представителей некоторых площадок из-за тематики мероприятия.

Отказали в проведении поэтического вечера «ДК «Рассвет» и студия «Фотофактура». Представители первой площадки сначала подтвердили бронь, но, узнав о тематике, отменили, заявив, что все занято до конца года. А во второй площадке сразу обозначили, что не хотят иметь отношение к СВО.

Мероприятие запланировано на первую половину октября в Москве.

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, отметила, что в отличии от отказавшихся, многие площадки готовы принять у себя мероприятие.

- После этой публикации нам стали массово звонить московские организации, предлагать свои площадки. Огромное спасибо, сограждане! - написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Тем временем, Московский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за неудаление бота с данными российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает газета "Известия".

А военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области для избежание ядерной катастрофы предлагает остановить работу местной АЭС в условиях непрекращающихся обстрелов украинскими военными, передает "Свободная пресса".