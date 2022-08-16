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Недвижимость16 августа 2022 8:51

Единая льготная ипотека пришла на Белгородчину

До конца года приобрести квартиру по льготной ставке смогут около 100 семей
Павел ЧЕРНЫШОВ
До конца года приобрести квартиру по льготной ставке смогут около 100 семей

До конца года приобрести квартиру по льготной ставке смогут около 100 семей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Условия ипотечной программы весьма заманчивые – на 3 процентных пункта ниже стандартных. Оформить кредит на покупку жилья в Белгородской области могут работники бюджетной сферы благодаря Единой ипотечной программе, оператором которой выступает ДОМ.РФ. На субсидирование ставки в 2022 году из регионального бюджета выделено 66 млн рублей. До конца года приобрести квартиру по льготной ставке смогут около 100 семей.

Напомним, Единая ипотека объединяет федеральные и региональные меры поддержки. К программе, реализуемой на территории Белгородской области, уже присоединились Банк ДОМ.РФ и Сбербанк, которые приступили к приему заявок на льготную ипотеку.

«Сейчас в России действует более 280 региональных программ льготной ипотеки, которые реализуются по разным принципам и правилам. Для того, чтобы меры поддержки были более адресными и становились еще доступнее для граждан, ДОМ.РФ запустил Единую региональную ипотеку, - пояснил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин. - За счет дополнительной субсидии от региона жители Белгородской области смогут взять ипотеку по сниженной ставке и существенно сэкономить на приобретении новой квартиры. В свою очередь, это позволит простимулировать спрос на жилье и поддержать строительную отрасль в регионе».

Отметим, что инструментом реализации Единой ипотеки выступает Единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф). Для участия в программе белгородцам необходимо подать заявление на оформление льготной ипотеки.

«Благодаря запуску программы и дополнительной субсидии из бюджета Белгородской области банки предоставят минимальные ставки по ипотеке, что сделает покупку жилья ещё более доступной для работников бюджетной сферы, а также существенно повысит качество жизни в регионе», - резюмировал заместитель министра строительства Белгородской области Валерий Гридчин.