Единая льготная ипотека пришла на Белгородчину

До конца года приобрести квартиру по льготной ставке смогут около 100 семей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Условия ипотечной программы весьма заманчивые – на 3 процентных пункта ниже стандартных. Оформить кредит на покупку жилья в Белгородской области могут работники бюджетной сферы благодаря Единой ипотечной программе, оператором которой выступает ДОМ.РФ. На субсидирование ставки в 2022 году из регионального бюджета выделено 66 млн рублей. До конца года приобрести квартиру по льготной ставке смогут около 100 семей.

Напомним, Единая ипотека объединяет федеральные и региональные меры поддержки. К программе, реализуемой на территории Белгородской области, уже присоединились Банк ДОМ.РФ и Сбербанк, которые приступили к приему заявок на льготную ипотеку.

«Сейчас в России действует более 280 региональных программ льготной ипотеки, которые реализуются по разным принципам и правилам. Для того, чтобы меры поддержки были более адресными и становились еще доступнее для граждан, ДОМ.РФ запустил Единую региональную ипотеку, - пояснил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин. - За счет дополнительной субсидии от региона жители Белгородской области смогут взять ипотеку по сниженной ставке и существенно сэкономить на приобретении новой квартиры. В свою очередь, это позволит простимулировать спрос на жилье и поддержать строительную отрасль в регионе».

Отметим, что инструментом реализации Единой ипотеки выступает Единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф). Для участия в программе белгородцам необходимо подать заявление на оформление льготной ипотеки.

«Благодаря запуску программы и дополнительной субсидии из бюджета Белгородской области банки предоставят минимальные ставки по ипотеке, что сделает покупку жилья ещё более доступной для работников бюджетной сферы, а также существенно повысит качество жизни в регионе», - резюмировал заместитель министра строительства Белгородской области Валерий Гридчин.