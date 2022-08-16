В Польше заявили о расколе в НАТО и Евросоюзе из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день между странами-членами Североатлантического альянса и Европейского союза растет раскол из-за украинского кризиса. Такое мнение высказал глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский,

Как заявляет политолог, противоречия между западными странами по вопросу Украины продолжат нарастать. Шелиговский считает, что желанию Вашингтона продолжать поддерживать Киев в военных действиях начнут противостоять крупные европейские страны.

«Украине будет требоваться всё большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнёров, и значение лидерской роли США лишь растёт, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать всё большее влияние», - передает RT слова политолога, который также заявил, что эти страны оказывают давление на власти Украины для возобновления переговоров с Россией.

Шелиговский отметил, что у НАТО нет цели ослабить Россию, «не говоря уже о победе над ней», заявив также, что в некоторых западных странах, особенно в Германии, можно слышать призывы помочь Москве.