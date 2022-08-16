Twitch оштрафован на два миллиона рублей за фейки о российской армии Фото: REUTERS

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы принял решение оштрафовать на два миллиона рублей сервис прямых трансляций Twitch после отказа удалить фейки о российской армии.

«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ», - приводит РИА Новости заявление судьи.

Протокол о правонарушении был составлен после публикации видео девушки из украинской Бучи с геймером. Представители Twitch просили прекратить производство, заявив, что часть записи длиной 31 секунду «была вырвана из контекста».

Напомним, сегодня, 16 августа, Telegram был оштрафован на 4 млн рублей за раскрытие данных российских военных. Как писал сайт KP.RU, в мессенджере не удалили бот с личными данными участвующих в специальной военной операции на Украине.