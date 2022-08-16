Глава МИД Украины признался, что его семья и собаки покинули страну сразу после начала спецоперации

Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его дети, родители, а также собаки покинули страну сразу после начала специальной военной операции, в ночь на 25-е февраля 2022 года.

«В ночь с 24 на 25-е я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины», - рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».

Как писал сайт KP.RU, в ходе интервью Кулеба также заявил, что некоторые западные страны ждут падения Киева. По его словам, Запад ожидает, что все проблемы решились сами собой.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о специальной военной операции на Украине, заявив, что подобных мер требуют обстоятельства.