Служба внешней разведки РФ заявила, что западные кураторы почти списали киевский режим со счетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Службы внешней разведки Российской Федерации генерал-полковник Владимир Матвеев во вторник, 16 августа, заявил, что западные кураторы уже почти списали киевский режим со счетов. По его словам, на данный момент они разрабатывают планы по оккупации части украинской территории.

«Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель», - заявил представитель ведомства на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 16 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные страны ждут падения Киева. Как считает глава украинского внешнеполитического ведомства, Запад ожидает, что все проблемы решились сами собой.