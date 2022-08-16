Politico заявила о правоте Путина при оценке помощи Запада Украине Фото: REUTERS

Американский политолог Раджан Менон в статье для Politico написал, что президент России Владимир Путин дает правильный прогноз по поводу ослабления военной помощи Украине со стороны западных стран.

В статье говорится о правоте российского президента в том, что помощь западных стран Киеву ослабнет при ухудшении экономической обстановке. «Путин считает, что западная помощь Украине в итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий - и в этом он может быть прав», - говорится в публикации.

Автор статьи также обращает внимание на антироссийские санкционные меры, которые, по его словам, уже вредят Европе, а со временем положение может только ухудшиться. Менон отмечается, что уже сегодня в европейских странах можно увидеть высокую инфляцию и стремительно растущие цены на энергоносители, «а сокращение поставок российского топлива уже вынудило Германию - экономический центр Европы - принять экстраординарные меры, чтобы избежать дефицита газа зимой».

«Европейцы уже столкнулись с. Возможно, западные санкции нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа», - пишет он.