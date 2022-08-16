Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в ряде российских регионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российских регионах, где в неделю регистрируют более чем в 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения, рекомендуется вернуть масочный режим в общественных местах и в транспорте. Об этом сказано в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства во вторник, 16 августа.

«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей», - сказано в заявлении.

В заявлении говорится, что в эпидемическая ситуация в стране «характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев». Отмечает, что в регионах, такие как Архангельская область наблюдается снижение заболеваемости, но при этом 48,6% выявленных случаев приходится на три субъекта - Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Напомним, первым регионом, в котором после долгого перерыва ввели масочный режим, стала Бурятия.