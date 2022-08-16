Губернатор Василий Орлов: «Благодаря «Единой субсидии» в Амурской области строятся и реконструируются важные социальные объекты»

При поддержке Минвостокразвития в Амурской области обновляются социальные объекты. Фото: пресс-служба правительства региона

До 2023 года в Амурской области в рамках программы «Единая субсидия» построят и отремонтируют 50 социальных объектов на сумму 9,6 млрд рублей. Из них 8,9 млрд - это средства федерального бюджета.

Программа Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики направлена на обновление социальной инфраструктуры в дальневосточных и северных регионах.

- Благодаря поддержке Минвостокразвития в Приамурье строятся и обновляются важные социальные объекты. Сейчас в Амурской области в рамках «Единой субсидии» реализуются восемь мероприятий с общим объемом финансирования 971 миллион рублей, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

- В текущем году, в том числе, планируем завершить ремонт двух пришкольных стадионов, благоустроить не менее 96 дворов в рамках проекта «1000 дворов» в девяти муниципальных образованиях, расселить из аварийного жилья 106 семей, а также начать строительство ЗАГСа в городе Свободном. Сейчас пришкольный стадион в Октябрьском районе готов более чем на 60%, стадион в Райчихинске – на 85%.

Всего благодаря поддержке Минвостокразвития с 2018 по 2021 год в Приамурье были построены и отремонтированы 25 социальных объектов, в том числе женская консультация, Дом культуры железнодорожников, очистные сооружения и котельная в Свободном.