Daily Express заявила о «пугающем предупреждении» Путина западным странам

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением» западным странам, указав на то, что страна предоставит оружие своим союзникам. Об этом пишет Мэтью Дули в статье для издания Daily Express.

«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», - сказано в статье.

В публикации обратили внимание на то, что Путин предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений, начиная от стрелкового оружия, заканчивая бронетехникой, артиллерий, а также боевой авиации и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), при этом российский президент заявил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.

По мнению автора статьи, если Москва начнет поставлять или увеличивать поставки высокотехнологичного оружия некоторым государствам, которые враждебно настроены по отношению к западным странам, это может быть расценено как провокация.

Напомним, накануне Politico заявила о правоте Путина при оценке помощи Запада Украине.