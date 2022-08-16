Захарова назвала эмиграцию семьи главы МИД Украины «истинным патриотизмом» киевского режима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что вся его семья, в том числе собак, покинули Украину сразу же после начала специальной военной операции в стране. Российский дипломат заявила, что такое признание стал проявление истинным патриотизмом киевского режима, отметив, что «собаки превыше всего».

«Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram - канале.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 16 августа, министр иностранных дел Украины в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона» признался, что сразу после начала специальной военной операции, в ночь на 25-е февраля 2022 года его дети, родители, а также собаки покинули страну.