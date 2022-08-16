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Политика16 августа 2022 10:48

Захарова назвала эмиграцию семьи главы МИД Украины «истинным патриотизмом» киевского режима

Дипломат заявила, что «собаки превыше всего»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова назвала эмиграцию семьи главы МИД Украины «истинным патриотизмом» киевского режима

Захарова назвала эмиграцию семьи главы МИД Украины «истинным патриотизмом» киевского режима

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что вся его семья, в том числе собак, покинули Украину сразу же после начала специальной военной операции в стране. Российский дипломат заявила, что такое признание стал проявление истинным патриотизмом киевского режима, отметив, что «собаки превыше всего».

«Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram - канале.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 16 августа, министр иностранных дел Украины в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона» признался, что сразу после начала специальной военной операции, в ночь на 25-е февраля 2022 года его дети, родители, а также собаки покинули страну.