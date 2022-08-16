Сервис "Авиасейлс" сменил название сайта на "Билетики"

Сайт сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс" стал называться "Билетики". Фото: скриншот с главной страницы сайта

Сайт сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс" стал называться "Билетики", о чем свидетельствует главная страница интернет-ресурса.

Официальных объявлений по этому поводу компания пока не делала. Кроме того, не изменилась ссылка, ведущая на страницы сервиса.

Как ранее писал сайт KP.RU, маркетплейс Wildberries принял решение о смене названия своего сайта на русскоязычное "Ягодки".

Новое название сайта Wildberries стало частью маркетинговой компании. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса, где не стали подтверждать и опровергать сообщение о смене названия сайта на постоянной основе.

Напомним, в соцсетях вовсю подшучивают над новыми названиями, под которыми теперь якобы будут выпускать Fanta и Coca-Cola. Как пишут интернет-СМИ, они будут называться соответственно "Добрый Orange" и "Добрый Cola".