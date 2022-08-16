Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за демонтажа танк-памятника Т-34 в городе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Нарвы Катри Райк объявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии после того, как правительство республики сообщило о демонтаже танка-памятника Т-34, а также других советских мемориалов города.

«Я не буду баллотироваться. Такое у меня настроение в последние дни. Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии», - заявила градоначальник порталу государственного телерадиовещания ERR

Райк отметила, что на данный момент намерена работать только на благо Нарвы, заявив, что не может представить, что сидит в одном зале с людьми, принявшими ранее решение о демонтаже танка-памятника.

Напомним, во вторник, 16 августа, правительство Эстонии сообщило о решении перенести танк-памятник Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, расположенный в поселке Виймси под Таллином. Как писал сайт KP.RU, позже премьер-министр республики Кая Каллас заявила о планах по переносу еще шести советских монументов, добавив при этом, что танк-памятник демонтируют по соображениям внутренней безопасности.