ВТБ перечислил госвыплаты на детей от 8 до 17 лет более 50 тысячам своих клиентов

Социальные выплаты на детей от 8 до 17 лет получили 53 тысячи клиентов ВТБ. Банк перевел на счета родителей более 2 миллиардов рублей материальной помощи от государства. В свою очередь, ВТБ оказал дополнительную финансовую поддержку семьям, впервые получающим детские выплаты на карту банка. Кредитная организация перечислила им по 2 тысячи рублей из собственных средств.

Государственная программа помощи семьям с детьми 8-17 лет стартовала в мае 2022 года. Клиентам, впервые получающим детские пособия на карты банка, ВТБ решил оказать дополнительную поддержку и начислил по 2 тысячи рублей. Деньги поступили на счета пользователей одновременно с государственными выплатами.

По словам начальника управления «Государственные услуги» ВТБ Святослава Агеева, банк постоянно развивает программы социальной помощи населению. Среди таких проектов – бесплатное страхование детей и адресная поддержка клиентов. Как социально ответственный банк, ВТБ дополнительно расширяет государственные программы и реализует собственные социальные проекты.

- Государство уделяет повышенное внимание семьям с детьми, расширяя число тех, кто может рассчитывать на социальные пособия. В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» мы развиваем собственные инструменты поддержки населения, - рассказал Святослав Агеев. - В этом году мы бесплатно застраховали 50 тысяч детей на время отдыха в летних лагерях, а также оформляем бесплатное онкострахование для получателей детских выплат. Мы постоянно работаем над новыми мерами адресной поддержки, помогая сохранять и приумножать семейный бюджет. На сегодня поддержку от банка по программе выплат на детей от 8 до 17 лет получили уже свыше 35 тысяч семей на сумму более 70 миллионов рублей.

Программа социальной поддержки населения ВТБ действует с 2021 года. За это время банк выделил в помощь россиянам более 2 миллиардов рублей. Например, ВТБ увеличил для своих клиентов размер школьных выплат. Семьи с детьми-школьниками получили от банка на 10% больше положенной государством суммы. Еще одна масштабная программа, реализуемая ВТБ, - бесплатное страхование детей на случай онкологических заболеваний. Страховка оформляется на каждого ребенка в семьях, впервые получающих детские пособия на карту ВТБ. Родителям обеспечивается полное возмещение расходов на лечение и дорогостоящие операции в случае, если у ребенка диагностируют онкологию. За время действия этой программы ВТБ застраховал более 50 тысяч детей.

Банк также предоставляет бесплатную страховку для детей при покупке путевок в летние оздоровительные лагеря. Социальная программа страхования покрывает лечение всех видов травм и действует в течение всей смены. С 2022 года банк предлагает еще одну удобную опцию: «Семейный капитал». Клиенты ВТБ получают комплексное обслуживание, финансовые и государственные сервисы на всех этапах семейной жизни - от рождения ребенка до помощи в решении финансовых вопросов для пенсионеров.