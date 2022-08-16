Певец Shaman высказался о коллегах по шоу-бизнесу: "Никто никогда мне не помогал"

Певец Shaman Фото: Даниил ОПАРИН

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, рассказал в интервью сайту KP.RU, что самостоятельно пробивал себе дорогу в шоу-бизнесе.

"Так получилось, что я пробивался самостоятельно. Мне из коллег по шоу-бизнесу никогда никто не помогал, - признался артист. - Поэтому у меня контактов с ними никогда не было и нет".

По его словам, ему удалось "протоптать свою тропинку", на которой ему вполне комфортно. В качестве главной платформы для распространения новых треков исполнитель назвал интернет.

Как Сеть была основным местом распространения композиций Shaman до широкой известности, так и осталась, утверждает Ярослав Дронов.

Напомним, певец получил всероссийскую популярность, выстрелив с патриотичным треком "Я русский". На сегодняшний день количество просмотров соответствующего клипа Shaman на видеохостинге YouTube превысила 9,6 миллиона.