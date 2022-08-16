Минобороны России подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в ходе форума «Армия - 2022» подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

«Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат"», - сообщил диктор во время церемонии во вторник, 16 августа.

Свои подписи под контрактом поставили заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.

Первое испытание межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» состоялось на космодроме Плесецк. Минобороны РФ сообщило об этом 20 апреля 2022 года. РС-28 «Сармат» придут на смену самой мощной в мире стратегической ракете РС-20В «Воевода» в Ужурской и Домбаровской дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).