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Политика16 августа 2022 11:38

Минобороны России подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"

Контракт подписан в ходе форума «Армия - 2022»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны России подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"

Минобороны России подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в ходе форума «Армия - 2022» подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

«Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат"», - сообщил диктор во время церемонии во вторник, 16 августа.

Свои подписи под контрактом поставили заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.

Первое испытание межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» состоялось на космодроме Плесецк. Минобороны РФ сообщило об этом 20 апреля 2022 года. РС-28 «Сармат» придут на смену самой мощной в мире стратегической ракете РС-20В «Воевода» в Ужурской и Домбаровской дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).