Движение на границе Эстонии и России в Нарве возобновлено Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Движения на российско - эстонской границе в районе пропускного пункта Ивангород-Нарва восстановлено. Такое заявление сделала Федеральная таможенная служба России.

"Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ФТС РФ.

Напомним, как ранее заявили в ведомстве, Таллин заявили, что ограничения движения на пропускном пункте Ивангород-Нарва связаны с обновлением программных средств. ФТС РФ также указала на то, что граница Эстонии и России в районе временно закрыта на неопределенный срок, а перевозчикам и гражданам необходимо учитывать данную ситуацию.

Незадолго до этого, эстонские издания со ссылкой на очевидцев сообщили, что Эстония закрыла границу с Россией в Нарве, где не пропускают ни российских, ни эстонских граждан, отметив, что это может быть связано с демонтажем советских монументов.