В Нарве демонтирован танк-памятник Т-34

Танк-памятник Т-34 в Нарве демонтирован Фото: "КП" Архив

Демонтаж танка-памятника Т-34, установленного в Нарве в честь освобождения города советскими воинами от фашистской Германии в 1944 году, завершился. Об этом сообщает газета Postimees во вторник, 16 августа 2022 года.

Издание уточняет, что военную технику времен Великой Отечественной войны погрузили на транспорт Сил обороны Эстонии и вывезли из города.

По данным журналистов, Т-34 планируется доставить в Эстонский военный музей в Виймси.

Как ранее писал сайт KP.RU, мэр Нарвы Катри Райк объявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии. Так она выразила протест решению правительства республики о демонтаже танка-памятника Т-34, а также других советских мемориалов города.

Напомним, по словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, также осуществится демонтаж памятника Герою СССР Игорю Графову, обелиска красноармейцам, мемориальных плит на Петровской площади, памятника советскому десанту в Мерикюла, а также двух монументов, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу.